Стало известно, как Борис Джонсон пытался обмануть Путина о намерениях Украины

Борис Джонсон в бытность главой британского кабмина пытался заверить российского президента Владимира Путина в том, что Украина в обозримом будущем не вступит в НАТО. Об этом говорится в книге американского журналиста Боба Вудворда "Война".

Как пишет The Daily Express, Вудворд цитирует телефонный разговор политиков, состоявшийся осенью 2021 года, когда Джонсон заявил Путину: "У тебя нет причин вторгаться на Украину. Украина ни за что не вступит в НАТО в ближайшее время".

Вудворд утверждает, что Путин якобы настаивал на открытом и публичном заявлении о невозможности вступления Украины в НАТО, однако Джонсон счел, что это стало бы "признанием поражения".

Ранее Джонсон написал в своих мемуарах, что не считает себя виновным в срыве мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в 2022 году. При этом он заверил, что "страстно поддерживал Украину — я не мог быть большим украинцем, чем украинцы".

При этом посол России в Лондоне Андрей Келин рассказал, что попытки провести мирные переговоры между Россией и Украиной были сорваны именно Джонсоном: Украине пришлось сражаться, потому что так захотели США и британский министр.