Украине необходимо переоценить ситуацию на фронте с учетом прежних ошибок. Такое мнение высказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Как пояснил военный, требуется "выходить на приостановление боевых действий, но имея в виду, что, возможно, на линии, потому что других вариантов не будет просматриваться в ближайшее время по линии соприкосновения".

Романенко подчеркнул, что на Украине нереалистично оценивали свои возможности, излишне рассчитывая на помощь других стран, однако "со стороны Запада этого не состоялось, самостоятельно мы эту задачу решить не можем", сообщает РИА Новости.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что для украинских военных в настоящее время "горячее всего" обстановка на кураховском, покровском (красноармейском) и лиманском направлениях. Покровское направление выделил и глава киевского режима Владимир Зеленский, рассказывая о заседании Ставки.

При этом Зеленский пообещал, что его новый "план победы", презентованный ряду западных политиков, будет усовершенствован и усилен, поскольку "перспектива должна быть понятна для каждого на Украине".