МЧС показало взрыв на заправке в Грозном глазами пожарного

В МЧС показали кадры взрыва на автозаправке в Грозном глазами пожарного.

Видео снято на нагрудную камеру пожарного, прибывшего тушить возгорание. На кадрах видно, как горящие обломки летят в пожарных, чудом их не задев.

Инцидент произошел в прошлую субботу в Ахматовском районе Грозного. Погибли четыре человека: водитель фуры и женщина с двумя малолетними детьми.

Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Предварительная причина произошедшего - нарушение техники безопасности при перекачке топлива.