Актриса Настасья Самбурская тайно вышла замуж

О том, что в жизни Настасьи Самбурской случилось радостное событие, стало известно на премьере фильма "Кореша", в котором артистка сыграла роль. Однако поддержать ленту она не пришла. Оказалось, что Настасья отправилась в свадебное путешествие.

"Давайте ей пошлем лучи любви, дружбы и всего самого наилучшего. Пускай она вернется из этого свадебного путешествия и продолжит с нами работать", - приводит слова выступившего со сцены генерального продюсера фильма Дмитрия Щербанова на премьере телеграм-канал "Звездач".

Напомним, что в августе Настасья Самбурская получила предложение. Причем ей вручили кольцо прямо на съемках. Актриса не стала скрывать радостное событие, опубликовав соответствующее видео. Однако кто стал ее избранником, до сих пор неизвестно. Также актриса пока никак не прокомментировала информацию о том, что вышла замуж.