Володин призвал депутатов "думать головой"

Депутатам Государственной думы необходимо более ответственно подходить к озвучиванию своих идей и предложений, чтобы "не вносить в общество тревогу". Такое заявление сделал во вторник, 15 октября, председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Как заявил политик, "думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать в телеграм-каналах, других средствах массовой информации, надо проработать в профильном комитете эту инициативу, с правительством обсудить".

Володин подчеркнул, что "время пустопорожних инициатив прошло", а решения стали приниматься гораздо качественнее. Тем не менее, "нет-нет, а кто-то опять о себе заявит", цитирует политика РБК.

Ранее Вячеслав Володин уже призывал парламентариев не пугать общество и не впадать в крайности, а также избегать непродуманных инициатив в борьбе с пропагандой отказа от деторождения — идеологии чайлдфри.

При этом сам председатель Госдумы периодически допускает эмоциональные высказывания, явно выходящие за рамки профессиональной деятельности. Например, Володин неоднозначно прокомментировал тему уклонения от уплаты алиментов, подпустив шпильку в адрес женщин: "Ушами наслушаетесь речей разных, а потом мы думаем, как с них алименты взыскать".