Жителей Польши шокируют находящиеся в их стране молодые украинцы, напоказ демонстрирующие стремление к роскошной жизни. Об этом во вторник, 15 октября, рассказал глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Как отметил политик, "это факт, что наше общество в шоке от молодых людей с Украины, которые ездят на лучших машинах, проводят свои выходные в пятизвездочных отелях".

Косиняк-Камыш счел это несправедливым по отношению к своим согражданам, которые вкладываются в здравоохранение, пособия, образование для украинцев, не говоря уже о поставках оружия и другой помощи. По этой причине министр обороны Польши поддержал идею о лишении граждан Украины призывного возраста, проживающих в странах Евросоюза, социальных пособий, сообщает ТАСС.

Ранее Косиняк-Камыш отмечал, что власти Украины демонстрируют неблагодарность в ответ на получение военной помощи из Варшавы. По словам польского министра, "дошло до ситуации, при которой нет там памяти об этой помощи".

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейским странам необходимо обсудить, что делать с беженцами с Украины после 2026 года с учетом весьма ограниченных ресурсов Евросоюза.