Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

Участок, на котором строятся станции "Крымская", "Академическая" и "Вавиловская", имеет протяженность 7,1 километров. А вот станция "Корниловская" уже почти готова, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На "Вавиловской" приступили к отделочным работам во внутренних помещениях. У станции будет один подземный вестибюль и три примыкающих к нему пешеходных павильона.

На станции "Академическая" наполовину завершено возведение основных монолитных конструкций. С нее можно будет сделать пересадку на одноименную станцию Калужско-Рижской линии.

На станции "Крымская" завершены земляные работы и разработка грунта котлована, специалисты устанавливают основные конструкции. У станции будет два наземных вестибюля, один из них совместят с вестибюлем одноименной платформы Московского центрального кольца (МЦК).

"Первые четыре станции новой, 16-й линии открыли месяц назад. Она будет одной из самых протяженных в столичном метро и самой длинной линией за МКАД", - подчеркнул Собянин.

Напомним, что в этом году в столице благоустроят свыше 40 территорий рядом со станциями метро, Московского центрального кольца и четырех диаметров. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, помимо стандартных работ по улучшению транспортной и пешеходной доступности, создаются места отдыха, спортплощадки, зоны для выгула собак.