В столице Болгарии вандалы осквернили памятник на братской могиле советских солдат и офицеров, которые умерли от ран в госпиталях Софии в годы Великой Отечественной войны. Стеллу измазали краской, а у фигуры ребенка в скульптурной композиции откололи голову. В посольстве нашей страны в Болгарии осудили надругательство над памятником и взяли вопрос его восстановления под свой контроль.

Русофобия в Европе продолжает набирать обороты. Масла в огонь подливают политики и главы разведывательных ведомств, которые не перестают пугать граждан мифической агрессией Москвы.

Репортаж Александра Панюшкина.