Производитель зефира пойдет в суд после сообщений о массовых отравлениях

Фабрика "Сокол", производящая зефир "Жизель", опровергла информацию о массовом отравлении.

Компания намерена подать в суд с целью добиться опровержения порочащей информации, рассказал 360.ru коммерческий директор компании Михаил Шамис. По его словам, к ним не пришла ни одна жалоба на зефир, также нет информации о том, что кто-то из покупателей обращался к врачу.

Ранее в telegram-каналах появились сообщения о том, что якобы десятки человек пожаловались на вздутие, диарею и боли в животе после употребления зефира "Жизель" на мальтитном сиропе, купленного в магазинах X5 Group ("Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик").

В компании заявили, что не получали никаких жалоб от покупателей, но тем не менее, приостановили продажи сладости до выяснения обстоятельств.

До этого жалобы поступали от покупателей зефира на мальтите из "Вкусвилла". В компании заявили, что продукт прошел плановые лабораторные проверки. В составе зефира действительно содержится заменитель сахара - мальтит. При чрезмерном употреблении он может оказывать слабительное действие, соответствующее предупреждение есть на упаковке.