Брат спасенного в Охотском море мужчины сошел с ума из-за смерти сына

Двое мужчин и 15-летний подросток пропали 9 августа, после того, как выдвинулись на катамаране "Байкат 470" от мыса Перовского (Хабаровский край) в сторону острова Сахалин. Но лишь сейчас они были найдены.

Из трех путешественников выжил только один – Михаил Пичугин. Его брат и юный племянник погибли от переохлаждения и обезвоживания – запасов у команды было примерно на две недели. Мужчина сохранил тела родственников, привязав их к лодке, чтобы тех не смыло за борт. Пичугин 67 дней дрейфовал в море, 20 из которых провел с телами умерших родственников. Он похудел на 50 килограммов.

Своим спасителям мужчина рассказал детали происшествия. Все началось с того, что у катамарана сломался мотор в 60 километрах от берега. Мужчины хотели догрести до него, но затем сломалось весло. Потом потерялся якорь, из-за этого их стало относить дальше.

По словам Пичугина, мимо них регулярно ходили лодки и корабли, летали вертолеты — Михаил и Сергей стреляли из сигнальных ракетниц (потратили больше десяти штук), но по какой-то причине их никто не замечал.

Они начали есть провиант и ловили рыбу, но 18 сентября умер подросток - он почти не ел и умер от голода. Из-за этого его отец сошел с ума — Сергей плакал, кричал и прыгал в воду. Михаил доставал его из воды, обогревал, пытался накормить, но тот отказывался, из-за чего через десять дней тоже умер, передает телеграм-канал Mash. Со слов Михаила, единственное, что ему помогло выжить, — мысль о том, что его дома ждут мама и дочка.