Певица Вика Цыганова выступила в Едином пункте по отбору на военную службу в Москве

Вика Цыганова посетила Единый пункт отбора на военную службу по контракту и дала концерт перед военнослужащими. Она призналась, что поражена уровнем организованности и порядка, а также отметила высокий уровень мотивации людей, желающих защищать страну. Певица исполнила перед контрактниками несколько песен и выразила надежду на скорое возвращение парней здоровыми и с победой.

"Народ и армия едины. Я пою песни и поддерживаю ребят, наших людей, которые отстаивают интересы России, наши традиционные ценности, нашу Родину", - заявила Вика Цыганова.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в Москве по адресу: улица Яблочкова, дом 5, стр. 1. Чтобы посетить его, нужно записаться на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что контрактники, отправившиеся на военную службу из Москвы, в течение года смогут получить выплаты на общую сумму более пяти миллионов рублей. Размер единовременной выплаты для контрактников в столице составит 1,9 миллиона рублей.