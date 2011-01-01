Оставивший кино Дмитрий Орлов: "В 53 года я ноунейм"

Дмитрий Орлов прославился как актер и муж актрисы Ирины Пеговой. Пара считалась одной из самых красивых и крепких в актерском цеху. Однако в 2011 году артисты со скандалом развелись. С тех пор Дмитрий Орлов ушел в тень. А не так давно стало известно, что он оставил кино и стал вести тренинги. Впрочем, работу в театре Орлов не забросил.

"Сниматься в кино просто не хочется, поэтому отказываюсь, это много времени занимает. Я играю спектакли антрепризные, просто для поддержания штанов, чтобы у меня были какие-то деньги. Зарабатываю ровно столько, сколько нужно, чтобы заплатить за жилье, за телефон и купить еды. Четыре-пять спектаклей в месяц по-прежнему играю, так как необходимо зарабатывать", - рассказал Орлов в новом интервью.

Артист не жалеет о том, что ушел из кино. Наоборот, он гордится тем, что не побоялся начать все с чистого листа да еще и в совершенно иной области.

"В 53 года я ноунейм в той области, в которой нахожусь — нет ни резюме, ни каких-то особых достижений. Подо мной нет золотого постамента и лаврового венка на голове. Прямо сейчас начинаю с самых низов", - рассказал актер на на YouTube-канале ALVA.

При этом Дмитрий Орлов подчеркнул, что не стремится разбогатеть или стать известным, ведь он и так уже добился славы на актерском поприще.