Бывшую жену погибшего рыбака насильно отправляли домой, но она поставила на уши весь город

Сегодня, 15 октября, стало известно о спасении Михаила Пичугина, который дрейфовал в Охотском море 67 дней. Его брат и племянник, пустившиеся с ним в плавание, погибли от, предположительно, голода и обезвоживания. Мужчину обнаружило рыболовецкое судно и доставило в Магадан. Там Пичугин был госпитализирован в реанимацию.

Выяснилось, что на протяжении двух с лишним месяцев мужчин разыскивали родственники. Причем активнее всех вела себя бывшая супруга Сергея, брата выжившего Михаила. Как рассказала подруга семьи, Наталья постоянно ездила в Комсомольск-на-Амуре, откуда воздушные судна вылетали на поиски. Она просила, чтобы не останавливали поиски. Ей было важно там находиться. Она боялась, что поиски прекратят, если ее не окажется рядом.

"Наталью уже силой оттуда отправляли домой в Красноярск, но она опять возвращалась", - отметила приятельница в беседе с "МК".

Когда воздушные судна перестали заниматься поисками, женщина подключила следователя и находилась на связи с психологами. Она даже наняла судно, которое объезжало побережье.

"Это очень дорого стоило. С ней работали психологи МЧС, спасибо им. Она сидела на успокоительных. У нее было ужасное состояние. Что с ней происходит сейчас, сложно представить. Столько времени она там провела, надеялась до последнего", - рассказала подруга семьи.

Однако надеждам Натальи не суждено было сбыться. Бывший муж Сергей и сын-подросток Илья умерли.