Василия Ливанова увезли из больницы

Сейчас 89-летний Василий Ливанов на амбулаторном лечении, он дома вместе с женой, передает телеграм-канал SHOT. До этого звезде фильмов о Шерлоке Холмсе диагностировали уже третий по счету инсульт и удалили тромб, который представлял смертельную опасность.

Ранее появилась информация, что состояние легендарного актера улучшилось.

Напомним, что о госпитализации Василия Ливанова стало известно 1 октября, при этом его семья опровергла сообщения, что актер попал в больницу с инсультом. Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в отделение неврологии. Позднее стало известно, что Ливанову провели операцию, во время которой у него остановилось сердце. Семья народного артиста и в этот раз отказалась комментировать ситуацию, сославшись на желание самого Ливанова.