В России увеличилось вдвое количество особо тяжких преступлений несовершеннолетних мигрантов

Количество особо тяжких преступлений подростков-мигрантов выросло более чем вдвое в 2024 году — с 53 до 108, заявил Александр Бастрыкин на оперативном совещании.

Причинами преступлений, по мнению главы СК, являются социальная неустроенность, безнадзорность, незанятость, низкий уровень морали и правосознания, отсутствие надежных жизненных ориентиров, пагубные привычки, воспитание в неблагополучной семье.

Особенно неблагоприятная ситуация с криминалом среди малолетних мигрантов складывается в Кемеровской области, республике Коми, Курганской и Калининградской областях, сообщается в Telegram-канале СК России.