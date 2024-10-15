Елена Малышева рассказала об американской родне

Старшему сыну Елены Малышевой Юрию 36 лет, он живет в Нью-Йорке, у него трое детей. Младшему 33 года, он живет неподалеку, работает юристом. Прославленный теледоктор регулярно видится с наследниками и внуками.

В американской родне Елена Малышева души не чает. Она наслаждается не только статусом матери, но и званием бабушки, причем ничего не имеет против, когда внуки обращаются к ней не по имени, как это модно среди некоторых представителей отечественного шоу-бизнеса.

"Я стала бабушкой, я этим горжусь. Меня внуки называют бабушкой, у Екатерины Стриженовой, например, тоже внуки, Лариса Долина — бабушка, и нас всех внуки называют бабушками, и все счастливы. У меня старшему внуку девять лет, следующему — шесть, потом — четыре, и вот сейчас три месяца младшей внучке. Я езжу к ним и по видеосвязи общаюсь", - похвасталась Елена Малышева "МК".