Пресняков выставил мать с перекошенным лицом

Семья Владимира Преснякова считается одной из самых дружных в отечественном шоу-бизнесе. Несмотря на большую занятость, члены семейства стараются все важные даты отмечать вместе за праздничным столом. Каждая встреча родственников неизменно сопровождается улыбками, весельем и даже розыгрышами. Многочисленные поклонники уверены, что у Пресняковых все прекрасно с чувством юмора.

Например, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Владимир Пресняков опубликовал фотографию, на которой запечатлен с матерью Еленой. Причем на снимке женщина предстала с перекошенным лицом.

"Неееееееееее Дуууууууууши Сыыыыыыыынооооооооооок", - шуточно подписал кадр Пресняков.

В комментариях подписчики по достоинству оценили смешное фото и рассыпались в комплиментах как любящему сыну, так и красавице-матери. Сложно представить, что Елене Пресняковой уже 77 лет. Артистка продолжает выступать в ВИА "Самоцветы" с супругом Владимиром и гастролировать по городам и весям.

"Любим Леночку", "Какая же она классная", "Какие милые! Мама и сын!", "Теть Лена самая лучшая", "Куколка!", "Пресняковы все классные", - высказались подписчики в комментариях.