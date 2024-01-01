Онлайн-зачет по финансовой грамотности продлится до 29 октября

Жители Москвы могут принять участие в традиционном онлайн-зачете по финансовой грамотности, который проходит с 8 по 29 октября. Сделать это можно здесь.

Участники получают возможность проверить знания и навыки в сфере финансов, получить персональные рекомендации по вызывающим затруднения вопросам вопросам. Успешно сдавшие итоговое тестирование получат именной сертификат.

Уточняется, что с 15 по 17 октября состоится олимпиадный зачет. Успешно справившиеся с ним ученики средних и старших классов выйдут в финал Всероссийской олимпиады "Высшая проба" НИУ ВШЭ по профилю "Финансовая грамотность" без дополнительных испытаний.