Эрнст и Хабенский вошли в обновленный состав Совета по культуре при президенте

В частности, в него вошли Константин Эрнст, Константин Хабенский, Захар Прилепин и Юлиана Слащева. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

На прежних должностях остались Карен Шахназаров и Владимир Мединский.

К слову, когда Путин поздравлял Шахназарова с юбилеем, то назвал его талантливым режиссером и организатором, творческим, увлеченным любимым делом человеком. Президент особо отметил многолетнюю плодотворную работу народного артиста на посту руководителя прославленной киностудии "Мосфильм".

Ранее Новая Зеландия ввела санкции против представителей российских средств массовой информации и руководителя Минцифры Максута Шадаева. Под рестрикции попали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и ключевые сотрудники российских СМИ. Глава МИДа страны объяснила выбор фигурантов санкционного списка тем, что они "имеют прямое влияние на общественное мнение" о российской операции на Украине и "вносят свой вклад в туман дезинформации".