Рукотворный ураган, климатическое оружие - и мы с вами среди всего этого! Мировой сенсацией стало заявление кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолца, который по интеллектуальным способностям не уступает Камалле Харрис. Этот человек раскрыл природу разрушительного урагана "Милтон", который обрушился на Флориду:

"Милтон" был искусственно создан российскими учёными. Им каким-то образом удалось изменить гравитационное поле Земли, используя передовые технологии, которыми, как мы знаем, они обладают".

Тим Уолц заявил, что обладает неопровержимыми доказательствами. Но никому их не предоставил. Конечно, информация секретная. Вот что интересно, скрывать диагноз Джо Байдена, который общается с призраками, уже невозможно. А тут на подходе вице-президент с дикими теориями и явными психическими отклонениями. Журналисты решили позвонить Камалле Харрис.

"Они говорят, что люди, пострадавшие от ураганов, получили по 750 долларов, не более. Это неправда! Они говорят, что деньги, необходимые для ликвидации последствий, отдают мигрантам. Это ж смешно!" – сказала она.

Только людям не смешно. Министр внутренней безопасности США заявил, что средств на помощь пострадавшим нет. Байдену напоминают, что для 8 миллионов иммигрантов, которые прибыли через открытую границу, деньги находятся. Задают вопрос - а почему правительство тратит миллиарды долларов на военную помощь Тайваню, Израилю и Украине?

Ураган "Хелен" пронесся по территории шести штатов. Более 200 американцев погибли. Сотни домов в руинах. Администрацию Байдена обвинили в том, что она бросила людей на произвол судьбы. Не успели оправиться от последствий "Хелен", как пожаловал грозный "Милтон", созданный русскими учёными, принёс рекордное количество осадков, оборвал линии электропередачи, повалил деревья. Но обошлось без жертв.

Тут же расплодились со скоростью вирусов теории заговоров. Сотрудникам Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях пришлось уехать из Северной Каролины, потому что некие вооружённые люди устроили настоящую охоту на нацгвардейцев. Их назвали ополченцами - но кто они? Тоже русские прилетели с ураганом? Больше некому.

Прекрасный политик - Тим Уолц. Только в голове у него в действительности всё не так, как на самом деле.