Минобороны назвало новых героев СВО

Новые примеры отваги и героизма российских военнослужащих в ходе спецоперации.

Рядовой Евгений Дыкин в составе штурмового взвода атаковал опорный пункт украинских боевиков на важном тактическом направлении. Враг оказывал ожесточенное сопротивление. Часть наших военнослужащих была ранена. Евгений, прикрывая пострадавших во время эвакуации для оказания медицинской помощи, обнаружил вооруженную группу украинских боевиков. Мгновенно сориентировался и атаковал вражеских диверсантов. Прицельным огнем уничтожив большую часть неонацистов. Оставшиеся в живых боевики спешно отступили.

Отряд, в составе которого действовал Иван Цыбуля, удерживал оборону на одном из опасных участков линии боевого соприкосновения. Враг предпринял попытку наступления. Обнаружив противника, Иван открыл огонь и атаковал боевиков. Неонацисты раз за разом предпринимали попытки прорвать наши позиции. Несмотря на залпы вражеской артиллерии, Иван Цыбуля продолжал удерживать оборону на вверенном участке. Враг отступил. Наши военнослужащие отстояли занимаемые рубежи.