Делягин: Тема третьей мировой вызвана борьбой между Трампом и Харрис

Почему западные политики, кричащие об угрозе начала третьей мировой войны, своими действиями лишь подогревают конфликт? В какой мере на ход событий в регионе влияет предвыборная борьба в США? И способна ли Организация объединённых наций предпринять какие-либо реальные шаги для разрешения кризиса?

Агрессивные заявления Израиля, а также ход событий на Ближнем Востоке прокомментировал депутат Госдумы, политолог Михаил Делягин. В программе "События. 25-й час" он ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"На самом деле, сейчас такая борьба за мир, что третья мировая война уже не всех пугает. И сама тема третьей мировой вызвана борьбой между Трампом и Харрис. Так получилось, что главный козырь Трампа – страх американцев перед третьей мировой", - сказал он.

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