Украина объявила об эвакуации Купянска

Украина решила начать обязательную эвакуацию города Купянск и еще нескольких населенных пунктов в Харьковской области, заявил глава администрации региона Олег Синегубов. По его словам, такое решение продиктовано "ухудшающейся военной ситуацией", передает ТАСС.

Всего предстоит эвакуировать более семи тысяч человек. Все они будут вывозиться в Харьков и населенные пункты других областей.

Ранее стало известно, что из Харькова начали эвакуировать предприятия, связанные с ВПК, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его данным, вывозятся оборудование и комплектующие с небольших предприятий, занимающихся ремонтом техники, изготовлением беспилотников и пошивом форменной одежды.

Киевское руководство, по мнению Марочко, всерьез опасается возможного взятия одного из крупнейших центров ВПК на Украине российскими войсками. В связи с этим оттуда эвакуируют остатки военных заводов, большая часть и так выведена из строя ударами ВС России.