На кадрах Минобороны - уничтожение танка ВСУ ракетой, выпущенной с беспилотника "Иноходец" в Курской области. Черно-белое видео ярко показывает мощь современной российской армии. В последнее время информация об уничтожении целей такими дронами приходит практически ежедневно, и именно в нашем приграничье "Иноходцы" раскрыли свой потенциал. Эти машины размером с небольшой самолет несут на борту высокоточные ракеты. Дрон поднимается на высоту в 7 километров и около суток может выискивать цели в режиме свободной охоты. И прямо сейчас "Иноходец" - не какой-нибудь военный эксклюзив, а серийный образец высокотехнологичного оружия. Российская армия наступает в Курской области, а значит, полный разгром ВСУ - вопрос времени.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плехово. За сутки потери ВСУ составили более 200 человек, уничтожены четыре единицы бронетехники, в том числе танк, боевая бронированная машина и два бронетранспортера, из них один БТР Stryker американского производства, а также три миномета, реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и два автомобиля", - говорится в сообщении Минобороны.

За сутки противник предпринял восемь контратак, однако был отброшен.

На огневую позицию выезжает расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" на кураховском направлении. Цель обнаружена с разведывательного беспилотника - это опорный пункт противника. Уничтожен не только он, но и боевая техника ВСУ неподалеку.

Кураховское направление - сейчас одно из самых сложных для ВСУ. Чуть севернее Красноармейск, о скорой потере которого пишут западные СМИ, называя его на украинский манер Покровском.

Несколько точных выстрелов - и наблюдатели ВСУ под Красноармейском уничтожены. Штурмовые подразделения могут продвигаться вперед, снайперы постоянно обеспечивают прикрытие.

Признают украинские ресурсы и продвижение российской армии в Дзержинске. По некоторым оценкам - бои идут в центре города.

Разведка тем временем работает в Харьковской области. Бойцы совершили скрытный марш-бросок в сторону позиций ВСУ и при помощи ударных дронов сорвали ротацию украинских формирований.