Вашингтон может ввести эмбарго на поставки оружия в Израиль

Вашингтон введет эмбарго на поставки оружия в Израиль, если он в течение месяца не разрешит гуманитарный кризис в секторе Газа. Документ с таким требованием министру обороны еврейского государства передали госсекретарь и глава оборонного ведомства США. Реакции со стороны Тель-Авива пока нет.

До сих пор все подобные призывы со стороны международных организаций он игнорировал. Не прислушиваются власти Израиля и к собственным гражданам, которые требуют пойти на сделку с ХАМАС ради освобождения заложников.

Репортаж Лилии Акиньшиной.