На первый курс МГУ зачислены 10 тысяч абитуриентов

10 тысяч абитуриентов зачислены в этом году на первый курс Московского государственного университета. И это при конкурсе 8 человек на место. Об итогах приемной кампании главе кабмина Михаилу Мишустину рассказал ректор Виктор Садовничий.
Выпускники этого вуза всегда востребованы на рынке. Ведь он входит в сотню лучших в мире и имеет большую сеть филиалов, в том числе за рубежом. В составе МГУ и несколько научных школ. Они объединяют уже состоявшихся ученых и аспирантов.
На встрече обсудили победу университета в конкурсе федерального проекта "Передовые инженерные школы". Также речь шла и о фундаментальных науках. В частности - о подготовке математиков и переходе на более высокую ступень преподавания предмета.
"В честь нашего выдающегося математика Николая Лобачевского мы поддержали учреждение Дня математика. Конечно, рассчитываю, что все мероприятия, которые запланированы по этому случаю, пробудят интерес школьников, ребят молодых. Ведь в свое время еще в Советском союзе интерес к математике был огромный. Много было различных вариантов, как себя проявить, – олимпиады, кружки были, семинары. Почему‑то сейчас считается, что математика, скажем так, нужна только для физиков, айтишников, технарей. Мне кажется, это не так. Она и для специалистов в социологических науках, культуре, искусстве нужна", - отметил Мишустин.