На первый курс МГУ зачислены 10 тысяч абитуриентов

10 тысяч абитуриентов зачислены в этом году на первый курс Московского государственного университета. И это при конкурсе 8 человек на место. Об итогах приемной кампании главе кабмина Михаилу Мишустину рассказал ректор Виктор Садовничий.

Выпускники этого вуза всегда востребованы на рынке. Ведь он входит в сотню лучших в мире и имеет большую сеть филиалов, в том числе за рубежом. В составе МГУ и несколько научных школ. Они объединяют уже состоявшихся ученых и аспирантов.

На встрече обсудили победу университета в конкурсе федерального проекта "Передовые инженерные школы". Также речь шла и о фундаментальных науках. В частности - о подготовке математиков и переходе на более высокую ступень преподавания предмета.