Выжившего после дрейфа в Охотском море мужчину могут посадить на 7 лет

Прокуратура и следователи в ближайшее время намерены выяснить, находились ли на лодке, на борту которой, помимо Михаила, были его брат и 15-летний племянник все необходимые предметы, установленные правилами выхода в море. Возбуждено уголовное дело, передает телеграм-канал SHOT. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, двое мужчин и подросток пропали 9 августа после того, как выдвинулись на катамаране "Байкат 470" от мыса Перовского (Хабаровский край) в сторону острова Сахалин. Лишь сейчас судно было обнаружено. Из трех путешественников выжил только один – Михаил Пичугин.

Он 67 дней дрейфовал в море, 20 из которых провел с телами умерших родственников. Мужчина похудел на 50 килограммов.