"Мать меня втянула во все это": вышло интервью наследницы Успенской после исчезновения

Около двух недель назад Любовь Успенская объявила о пропаже дочери Татьяны Плаксиной. Королева шансона боялась, что ее наследницу могли выкрасть, опоить наркотиками и заставить публично выступить с целью дискредитировать артистку. К счастью, вскоре Татьяна нашлась. Оказалось, она была в Израиле. Зачем Плаксина туда отправилась и что делала, до сих пор неизвестно.

Всего за пару дней до исчезновения дочь Любови Успенской дала интервью, в котором рассказала о работе в отечественном шоу-бизнесе и прибавлении в семействе.

Для начала Татьяна сообщила, что записывает альбом и пишет картины. И если раньше она не думала идти по стопам матери, то сейчас все изменилось.

"Я безумно благодарна своей матери, что она меня втянула во все это. Поначалу мне было страшно, непривычно, как-то я себя чувствовала неуверенно, но со временем я просто ощутила, как расцветаю, когда оказываюсь на сцене", - сообщила Плаксина.

Она призналась, что давно не держит обид и не завидует матери, но эпитет "дочь Любови Успенской" ее задевает. Татьяна отметила, что хотела бы быть самостоятельным человеком со своими ценностями.

Также она прокомментировала слова матери, давно мечтающей стать бабушкой. По признанию Плаксиной, она пока не встретила человека, от которого бы хотела родить. При этом Татьяна не стала скрывать, что у нее есть "приятные моменты с противоположным полом".

"Я хочу столько детей, сколько мне уготовано свыше, но пока что мне еще нужно подумать немножко о карьере, и дети — это не совсем сейчас", - заявила Татьяна "Страстям".