Стало известно, куда и почему уехал из родного Петербурга Александр Розенбаум

С 16 октября по 3 ноября в Москве, в Театре Российской Армии, пройдут гастроли Александра Розенбаума. По такому поводу народный артист России дал интервью. Он признался, что чувствует ответственность перед зрителями. Свою программу Розенбаум назвал "Сны".

"Это по-человечески. Потому что вы в своих снах можете улететь в любую реальность или ирреальность… И в снах же вы можете говорить о многих вещах - человеческих, общечеловеческих, философских, самых разных", - объяснил народный артист.

Розенбаум отметил, что люди давно идут на его выступления не просто как на концерт. Певец уверен, что таким образом зрители хотят поговорить, а еще зарядиться, погрустить, посмеяться и порадоваться. Не исключено, что Розенбаум привлекает зрителей еще и тем, что ему, несмотря на возраст, все интересно в жизни, сообщает "КП".