Пентагон сделал заявление о помощи Украине: "Наши запасы не бесконечны"

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх ответила на вопрос о способности Вашингтона предоставлять оружие Украине до тех пор, пока это необходимо. Она дала понять, что Америка будет продолжать оказывать поддержку Киеву, но есть проблемы.

"Это справедливая оценка - наши запасы не бесконечны. Вы видели, как мы запрашивали дополнительные пакеты помощи для поддержки Украины и Израиля. Мы также столкнулись с проблемами при восстановлении оборонной промышленной базы", - призналась Сингх.

При этом она подчеркнула, что несмотря ни на что, в первую очередь США думают о собственной боеготовности, сообщает ТАСС.

Ранее Америка заявила, что не снимает ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь РФ из-за риска эскалации. К тому же Пентагон признал, что ATACMS не достанут ключевые аэродромы в России. Примерно 90% российских самолетов, запускающих планирующие бомбы и ракеты по Украине, размещены на аэродромах в 300 километрах от контролируемой Украиной территории.Таким образом, эти аэродромы находятся вне зоны досягаемости ракет ATACMS — разрешать ВСУ бить ими вглубь российской территории попросту бессмысленно, такие удары будут иметь незначительную стратегическую ценность.