Задержан подозреваемый в попытке взорвать авто на юго-западе Москвы, сообщили в СК РФ.

Задержанным за подрыв авто на юго-западе Москвы оказался 51-летний житель столицы. Полицейские установили его личность и задержали по месту проживания. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В результате инцидента пострадали три человека, в том числе шестилетний мальчик. По данным СК, инцидент произошёл на Профсоюзной улице. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.