В Госдуме предложили выплачивать победителям международных научных олимпиад по 4 миллиона рублей. Об этом в среду, 16 октября, сообщила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Она уточнила, что предлагается выплачивать такую сумму обладателям первого места, за второе место 2,5 миллионов и 1,7 миллионов за третье.

Также Лантратова предложила создать совместно с представителями бизнеса фонд поддержки молодежи, сформированного за счёт пожертвований крупных государственных корпораций и частных компаний.