Появились первые кадры из магаданской больницы с Михаилом Пичугиным, выжившим после двух месяцев дрейфа в Охотском море.

Мужчину навестила зампред правительства области Татьяна Савченко. Сейчас Михаил находится в реанимации. Состояние мужчины удовлетворительное, с ним работает психолог.

Татьяна Савченко отметила, что региональное правительство поможет родным Пичугина, если они захотят прилететь к нему в Магадан. Сам же Михаил рассказал, что после выздоровления планирует вернуться домой в Бурятию.



Вчера у берегов Камчатки рыбаки случайно обнаружили пропавшее судно. Мужчина выжил, его брат и 15-летний племянник погибли.