Российские военные продолжают уверенное наступление на стратегически важных участках фронта. Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки "Запад", успешно отразив четыре контратаки ВСУ. Еще две контратаки противника сорвали бойцы группировки "Центр", улучшив свое положение по переднему краю. За сутки только на двух этих направлениях потери врага составили более тысячи человек.

Два бронетранспортера американского производства MaxxPro уничтожили танкисты из Приморья в ходе наступления на Южно-Донецком направлении. На кадрах объективного контроля хорошо видно, как Т-80 БВМ врывается в посёлок, проламывая оборону противника.

Нашу боевую машину атакует вражеский FPV-дрон, но уже в следующую секунду экипаж в упор расстреливает бронетехнику неприятеля. Ежедневно танкисты совершают по несколько боевых выездов. Работают как прямой наводкой, так и с закрытых позиций. Огонь ведут в движении, постоянно меняя дислокацию.

А это уже кадры из Курского приграничья. Сокрушительные удары с воздуха по скоплению бронетехники и живой силы ВСУ наносит наша штурмовая авиация. Экипажи Су-25 ударили по разведанным целям, сорвав ротацию противника в пункте временной дислокации. После выполнения поставленной задачи летчики совершили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на аэродром вылета.