Суд арестовал активы экс-кадровика Минобороны на 300 миллионов рублей

Новые экспертизы назначены по делу бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Арестованные банковские счета, объекты недвижимости и другие активы оцениваются в сумму более 300 миллионов рублей. Генерал-лейтенанта обвиняют в получении взятки.

Как передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в рамках дела назначены, в частности, финансово-экономические экспертизы. На время предварительного следствия обеспечительные меры наложены на все активы самого Кузнецова, а также его родственников и аффилированных с генералом юридических лиц.

Ранее сообщалось об аресте 29 счетов в трех российских банках и шести объектов недвижимости генерал-лейтенанта Кузнецова и его родственников. В списке имущества - земельный участок в Красногорске, участок и дом в Истринском районе Подмосковья, земля и трехэтажный дом площадью более 1,1 тысячи квадратных местров в Краснодаре и квартира в Москве, на Ярцевской улице.