Мишустин прибыл в Пакистан

Развитие глобальной торговли и экономического партнерства станут главными темами заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В Пакистан для участия в саммите накануне вечером прибыл Михаил Мишустин. В аэропорту Исламабада российского премьера встретили министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, а также заместитель министра иностранных дел и посол Пакистана в России.

Кроме работы в рамках совета глав правительств ШОС Мишустин проведёт серию двусторонних встреч. В том числе с китайскими и монгольскими коллегами.