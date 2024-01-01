Квоту на временное проживание мигрантов в России урезали почти вдвое

Российское правительство утвердило квоту на временное проживание иностранцев в России в размере 5,5 тысячи разрешений в 2025 году. В сравнении с 2024 годом, когда квота составляла 10 595 разрешений, она сократилась почти вдвое.

Как отмечает ТАСС, весь одобренный объем разрешений будет распределен по российским регионам в соответствии с их заявками.

Максимум разрешений получат Москва и Московская область — в 2025 году это 1 тысяча и 350 соответственно (1,5 тысячи и 750 в 2024 году). Квота для Санкт-Петербурга сократится с 300 до 200 разрешений, для Татарстана и Башкириа — с 250 у каждого региона до сотни.

Ранее сообщалось, что количество особо тяжких преступлений подростков-мигрантов выросло более чем вдвое в 2024 году — с 53 до 108. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отмечал, что наиболее трудная ситуация складывается в Кемеровской области, республике Коми, Курганской и Калининградской областях.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что мигранты должны уважать законы Российской Федерации — проблемы и вопросы экономики нельзя решать за счет коренного населения. При этом политик отметил, что и для приезжих нужно создавать человеческие условия.