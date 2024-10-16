Тела погибших в Непале альпинистов удалось спустить с горы

В Непале эвакуировали тела погибших на склоне горы Дхаулагири российских альпинистов.

Высотная миссия завершена, альпинистов спустили в лагерь. В течение дня тела будут доставлены в Катманду, сообщили ТАСС в посольстве России.

В компании Heli Everest, которая занималась эвакуацией тел, заявили об уникальности по своей сложности спасательной операции. Все было сделано быстро и аккуратно, никто из спасателей не пострадал.

"Специалисты компании Heli Everest успешно завершили эвакуацию пяти тел погибших 6 октября альпинистов со склона горы Дхаулагири 7000 метров в базовый лагерь 4650 метров", - рассказал РИА Новости руководитель компании Таши Лакра Шерпа

Группа из пяти российских альпинистов перестала выходить на связь 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале. 8 октября их обнаружили погибшими на склоне - они сорвались с высоты 7100 метров.

Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств. Больше недели туристов не могли снять с горы из-за сложных погодных условий и расположения их тел на склоне.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что один из альпинистов потерял равновесие и утащил за собой всех, кто был в связке. Все они были опытными спортсменами.