Израильская авиация нанесла три удара по окраине Бейрута

Южные окраины и предместья Бейрута стали целью очередного удара истребителей ВВС Израиля. В квартале Харет-Хорейк прогремело три мощных взрыва.

Израиль утверждает, что в районе находятся объекты шиитской организации "Хезболла" и проживают ее сторонники. На окраине ливанской столицы прогремело три мощных взрыва, в небо поднимаются столбы черного дыма, передает ТАСС.

Командование ЦАХАЛ ранее направило жителям южных кварталов Бейрута срочное предупреждение. Израильские военные требовали, чтобы жители покинули несколько зданий, по которым планировалось нанести авиаудары. Ливанские власти сообщают, что с начала октября из южных пригородов в центральную часть города и на север Ливана переселились 90% жителей.