Визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Швейцарию отменили по форс-мажорным причинам. Об этом в среду, 16 октября, рассказали в швейцарском министерстве иностранных дел.

Как сообщает радиостанция RSI, речь идет о поездке Шмыгаля, которая планировалась на 16 октября. При этом 17 и 18 октября в Лозанне будет проходить конференция по разминированию.

Ожидается, что, несмотря на отказ Шмыгаля от поездки, украинская делегация все же поучаствует в лозаннской конференции.

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский утверждал, будто это президент России Владимир Путин боится выезжать за пределы своей страны. Однако Зеленский подтвердить это ничем не смог, а Владимир Путин продолжает работать в насыщенном режиме, включая зарубежные поездки

На этом фоне киевский режим упрашивает другие страны арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда — недавний такой призыв был обращен к Бразилии. Однако все игнорируют эти уговоры.