Командование специальных операций армии США признало, что использовало на учениях вертолет Ми-17 российского производства. Американские журналисты отмечали, что это происходило как минимум дважды.

В частности, в начале октября в аэропорту штата Южная Каролина заметили российский Ми-17 без опознавательных знаков, а в середине августа экспортный вариант Ми-17 заметили в Северной Каролине.

Американское командование подчеркнуло, что "речь идет просто об учениях", однако "в связи с интересами безопасности мы не можем раскрыть их суть", сообщает РИА Новости.

Между тем киевский режим просит у западных доноров вертолеты американского производства. Apache и Black Hawk были включены в перечень вооружений и техники, необходимых для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины.

Однако Пентагон вновь напомнил Украине, что возможности и запасы Соединенных Штатов не являются бесконечными. В ведомстве признали, что "столкнулись с проблемами при восстановлении оборонной промышленной базы".