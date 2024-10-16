Мишустин отметил важность укрепления отношений с КНР и Монголией

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности Москвы развивать отношения с Китаем и Монголией.

Глава кабмина в среду, 16 октября, прибыл в Пакистан. Его рабочий визит начался с трехсторонней встречи с премьер-министром Госсовета КНР Ли Цяном и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Мишустин отметил, что для России важно укреплять дружбу и стратегическое партнерство с ближайшими соседями, особенно в эпоху формирования многополярного мира.

"Готовы вместе работать для процветания наших стран, повышения качества жизни наших граждан", - сообщил он (цитата по РИА Новости).