Боевые корабли России и КНР провели совместные учения

Боевые корабли России и КНР провели учения в Восточно-Китайском море. Экипажи двух стран сейчас совместно патрулируют Азиатско-Тихоокеанский регион.

По легенде манёвров, гражданское судно, которое находится в зоне патрулирования, подает сигнал бедствия. Сначала на место предполагаемого крушения вылетает вертолёт Ка-27 ПС, чтобы обследовать район с воздуха и обнаружить судно. Затем в дело вступает спасательная группа - людей поднимают на специальном тросе и доставляют на борт большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц", где им оказывают необходимую помощь.

Учения по спасению на море прошло успешно, ранее экипажи провели тренировки по противовоздушной и противолодочной обороне.