Собянин утвердил Адресную инвестиционную программу Москвы

Правительство Москвы утвердило Адресную инвестиционную программу столицы. Соответствующий документ подписал Сергей Собянин.

Согласно программе, в Москве в ближайшие три года введут в эксплуатацию почти 260 километров дорог и 45 искусственных сооружений. Так, завершат соединение южного направления Московского скоростного диаметра и автомагистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Приведут в порядок Симоновскую, Карамышевскую набережные и зону вдоль Москвы-реки от Филёвского парка до территории театра "Мастерская Петра Фоменко".

Построят мостовые сооружения в створе Мясищева, а также Берегового проезда, где реконструируют прилегающую улично-дорожную сеть от улицы Новозаводская до третьей Магистральной.

