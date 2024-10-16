"С Божьей помощью": Дрейфовавший два месяца в море рассказал, как ему удалось выжить

Стало известно, благодаря чему дрейфовавшему два месяца в Охотском море Михаилу Пичугину удалось выжить.

Мужчине помогли выжить умение бороться со страхом и физическая выносливость, считает вице-президент федерации парусного спорта Приморского края Евгений Хромченко.

Сам Михаил считает, что ему удалось выжить благодаря Божьей помощи и спальнику "Монголу".

"Ну как, с Божьей помощью. Больше ничего не скажу. Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но "Монгол" спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залазишь, поерзаешь, согреешься", - рассказал он журналистам (цитата по РИА Новости).

Двое мужчин и 15-летний подросток пропали 9 августа, после того, как выдвинулись на катамаране "Байкат 470" от мыса Перовского (Хабаровский край) в сторону острова Сахалин. На их поиски отправились спасатели как из Хабаровского края, так и с Сахалина, были привлечены четыре воздушных судна, в том числе самолет Ан-74 МЧС России.

Из трех путешественников выжил только один – Михаил Пичугин. Его брат и 16-летний племянник погибли от переохлаждения и обезвоживания – запасов у команды было примерно на две недели. Мужчина сохранил тела родственников, привязав их к лодке, чтобы их не смыло за борт.

Пичугин 67 дней дрейфовал в море, 20 из которых провел с телами умерших родственников. Он похудел на 50 килограммов. Его лодку 15 октября обнаружила команда рыболовецкого судна "Ангел". Михаила подняли на борт и госпитализировали в Магадан. Сейчас Михаил находится в реанимации. Состояние мужчины удовлетворительное, с ним работает психолог. После выздоровления он планирует вернуться в родную Бурятию – к пожилой матери и 12-летней дочке.

Не исключено, что мужчину могут посадить на семь лет. В настоящий момент следователи и сотрудники прокуратуры устанавливают, находились ли в лодке все необходимые предметы, установленные правилами выхода в море. Также следственные действия идут в морском торговом порту Магадана, экипаж траулера "Ангел" дает показания.