Российские войска нанесли сокрушительные удары по украинскому бронетанковому заводу в Николаеве, сообщили сегодня в Минобороны. Поражены пять промышленных зданий. Уничтожено большое количество техники ВСУ. Тяжёлая ситуация для неонацистов и на Купянском направлении. Не в силах сдержать натиск российской армии, местные власти объявили эвакуацию. А в курском приграничье сорвана крупная ротация противника.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 заходят на цели в приграничном районе Курской области. Ракетным ударом сорвана ротация подразделений ВСУ, уничтожены личный состав и бронетехника противника.

А это расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Центр" бьют по позициям врага. Уничтожен опорный пункт ВСУ, который находился в 14 километрах от точки ведения огня. Затем наши штурмовые подразделения приступили к зачистке района.

Координаты для нанесения ударов танковые подразделения и артиллерия получают от операторов разведывательных дронов. Также они передают цели своим коллегам - операторам ударных беспилотников. Каждый такой аппарат, по сути, уникален. Специалисты собирают их и снаряжают боевой частью в соответствии с собственным опытом, а он у наших бойцов богатый - приходилось уничтожать и бронетехнику, и целые подразделения противника.

Танкисты группировки войск "Восток" из Приморья в ходе боя за освобождение населенного пункта на Южно-Донецком направлении уничтожили два американских бронетранспортера "Макс-Про". Ворвавшись в составе передовой группы в населенный пункт, били прямой наводкой - совершенно неожиданно для противника. Действия экипажа Танка Т-80 зафиксировал наш беспилотник объективного контроля.

А одному из экипажей этого танкового батальона удалось увернуться от прямого попадания противотанкового снаряда, машину задело по касательной. И уже на следующий день она после небольшого ремонта снова отправилась на задание.

Минобороны России опубликовало кадры ракетного удара по бронетанковому заводу в Николаеве. По данным объективного контроля, поражены пять зданий предприятия, уничтожено 10 единиц бронированной техники, в том числе шесть танков.