По всей Украине проходят облавы на мужчин призывного возраста

На фоне катастрофического положения ВСУ киевский режим отчаянно пытается решить проблему ужесточением мобилизации. По всей стране проходят облавы на мужчин призывного возраста. Зачастую после встречи с военкомами потенциальные защитники отечества остаются инвалидами или вовсе погибают. Несмотря на бесчеловечные методы, эксперты признают, что данная кампания вопрос острой нехватки живой силы на фронте не решит. И все чаще стали звучать заявления о необходимости поставить под ружье 18-летних, чего от Киева требует Запад.

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