На фоне катастрофического положения ВСУ киевский режим отчаянно пытается решить проблему ужесточением мобилизации. По всей стране проходят облавы на мужчин призывного возраста. Зачастую после встречи с военкомами потенциальные защитники отечества остаются инвалидами или вовсе погибают. Несмотря на бесчеловечные методы, эксперты признают, что данная кампания вопрос острой нехватки живой силы на фронте не решит. И все чаще стали звучать заявления о необходимости поставить под ружье 18-летних, чего от Киева требует Запад.

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