В Москве вручили награды "Отец солдата" и "Окопная свеча"

Благодарность родителям героев СВО и труженикам тыла. В Москве состоялась торжественная церемония вручения наград "Отец солдата" и "Окопная свеча".

20 россиян из разных регионов страны, чьи сыновья проявили мужество и отвагу в зоне специальной военной операции, удостоились памятных медалей. Также премии вручили волонтёрам, которые приближают победу, собирая для фронта гуманитарную помощь.

Награды учреждены общественным движением "Отцы России". После официальной церемонии состоялся концерт с участием звёзд эстрады.