Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Олеси Турановой

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 9-летней Олеси Турановой. Её историю мы рассказывали накануне.

Девочка борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Она уже перенесла несколько тяжёлых курсов химиотерапии. Теперь, чтобы победить недуг и вернуться к обычной жизни, Олесе требуется срочная пересадка костного мозга. Стоит операция очень дорого. И благодаря вам у семьи есть эти деньги. Вся необходимая сумма собрана. Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка.

Мы продолжаем помогать им все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!