Напавшую на людей рысь отпустили на волю в Приморье

Внезапное появление этой дикой кошки прервало размеренный отдых дачников. О том, что в дачный поселок пришел незваный гость, стало понятно по лаю собак. Надежда рассказывает: от такого гостя перепугались вокруг все. Но сама рысь, несмотря на лай, сначала спокойно сидела возле машины, а затем все же решила пойти дальше.

Как позже стало известно, уже на другом участке хищница набросилась на ребенка. Вечером дети здесь, как обычно, гуляли, и внезапно на одного из них напала рысь. Это стало неожиданностью для всех. Жители говорят, что всегда здесь было безопасно, и несмотря на то, что вокруг участков лес, дикие звери не заходили.

Екатерину позвала ее дочка. Девочка забежала домой с криками, что на ее друга напала рысь. Хищница вцепилась зубами ему в голову. Ребенка госпитализировали. А уже на следующий день дикая кошка совершила еще одно нападение. Супруги Евгения и Константин рассказывают, что спокойно шли к себе на дачу, как вдруг из кустов показалась хищница и прыгнула девушке на голову. Животное поцарапало Евгении глаз, плечо и спину.

На место выехал Охотнадзор. Рысь удалось выследить и отловить. Это оказалась годовалая самка. По словам специалистов, внешний осмотр показал, что зверь здоров и упитан.

"Причиной такого поведения животного могло быть то, что люди, возможно, могли ее погладить, установить контакт, и в какой-то момент она восприняла это как агрессию", - пояснил Филипп Шутов, заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края.

То, что рысь могла прийти на запах еды, не исключают и сами дачники. А видео, как неравнодушные садоводы якобы дали еду дикой кошке, разошлось по социальным сетям.

Сейчас пострадавшие получают медицинскую помощь и делают профилактические прививки от бешенства. Отловленную рысь тем временем выпустили обратно в естественную среду обитания, подальше от дачных участков.